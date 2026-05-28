Lavazza ha presentato Filtro Canal Grande, parte della collezione Tales of Italy, dedicata alle estrazioni lente. La campagna include anche l’artista Boosta, che ha collaborato per trasformare il momento di bere il caffè in un’esperienza sonora. La novità si propone come un rito di ascolto, unendo la percezione sensoriale del caffè filtro con un sottofondo musicale.

C’è un tempo per bere il caffè e un tempo per ascoltarlo. È su questo incontro tra rito quotidiano, percezione sensoriale e dimensione sonora che Lavazza costruisce il lancio di Filtro Canal Grande, nuova referenza della collezione Tales of Italy dedicata alle estrazioni lente. A raccontarlo è anche il rinnovato sodalizio con Davide Dileo, in arte Boosta: pianista, compositore, produttore e co-fondatore dei Subsonica, già protagonista con Lavazza del progetto 130 Coffee Beats, nato per celebrare i 130 anni del marchio attraverso i suoni del mondo del caffè. Questa volta al centro non c’è l’espresso, ma il tempo più disteso della preparazione filtro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lavazza, con Boosta il caffè filtro diventa rito d’ascolto

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