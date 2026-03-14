La nazionale italiana di baseball si prepara a sfidare Porto Rico nei quarti di finale della World Baseball Classic, con l'incontro che si terrà questa sera alle 20:00. La partita rappresenta un momento importante per la squadra, che si appresta a confrontarsi con una delle nazionali più competitive del torneo. Intanto, il caffè sta diventando un simbolo virale tra i tifosi che seguono la competizione.

La nazionale italiana di baseball si appresta a sfidare Porto Rico nei quarti di finale della World Baseball Classic, in programma stasera alle 20:00. Oltre alla sfida sportiva, fa il giro del mondo un rituale inedito: dopo ogni fuoricampo realizzato da un giocatore, il capitano Vinnie Pasquantino offre un caffè espresso al compagno che ha segnato. Questo gesto, nato dalla panchina dove risiede una macchinetta sta diventando virale sui social media, trasformando una semplice bevanda in simbolo dell’identità italoamericana della squadra. I giocatori, prevalentemente di origine italoamericana e con poche visite all’Italia, hanno portato sul campo un modo unico di comunicare ed esultare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Baseball: il caffè diventa rito virale della nazionale

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