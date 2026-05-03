Quanto vale il rito del caffè | dentro la cassaforte di Lavazza tra business e rincari

Il rito del caffè quotidiano degli italiani si intreccia con storie di imprese familiari che hanno investito nel settore. Recentemente, è stato reso noto che tra le casseforti di un noto marchio del settore si trovano beni e documenti di valore legati alla storia di queste aziende. La vicenda si inserisce in un contesto di aumenti dei prezzi e di attività imprenditoriali che hanno consolidato questa tradizione.

Dietro il rito quotidiano preferito dagli italiani ci sono dinastie imprenditoriali che hanno creduto nelle potenzialità del caffè e hanno investito in questo settore. Chi nella Torino sabauda, Luigi Lavazza, e chi in una città "irredenta", la Trieste di Francesco Illy. Entrambi hanno.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Il caffè Lavazza vale 3,9 miliardi di ricaviSe il 2025 rischiava di essere considerato l'anno della tempesta per il caffè, con i chicchi che hanno raggiunto prezzi esorbitanti, Lavazza ha... Leggi anche: Quanto vale la Pasqua di Monza: weekend da 252 milioni tra turisti e rincari a tavola