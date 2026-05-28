L' autorità dei trasporti boccia Salvini | il pedaggio del ponte sullo Stretto costerà almeno il doppio

L'autorità dei trasporti ha deciso che il pedaggio per il ponte sullo Stretto sarà almeno il doppio di quanto annunciato in passato. Nei mesi scorsi, si parlava di tariffe tra 4 e 7 euro per le auto, con promesse di costi sotto i 10 euro. Ora, questa cifra è stata superata, senza indicazioni di una riduzione o di tariffe più basse. La società coinvolta aveva già comunicato in agosto 2025 i nuovi costi.

Vi ricordate il tormentone del Ponte sullo Stretto a prezzi stracciati? Quello del pedaggio "sotto i 10 euro" per le auto, sbandierato nei mesi scorsi e confermato dalla stessa società Stretto di Messina che nell'agosto 2025 parlava addirittura di tariffe tra i 4 e i 7 euro? Ecco, potete. 🔗 Leggi su Today.it

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