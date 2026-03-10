La Ragioneria dello Stato ha respinto la proposta del governo di inserire spese extra nel decreto sul Ponte sullo Stretto. Il decreto dovrà essere riscritto, poiché la richiesta di includere costi aggiuntivi non è stata approvata. La decisione riguarda specificamente le previsioni di spesa legate al progetto, che non possono superare i limiti stabiliti. La vicenda coinvolge direttamente il ministero delle Infrastrutture e il suo responsabile.

Un decreto da riscrivere. Una stretta imposta dalla Ragioneria che impedisce al governo e al ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, di prevedere nuovi costi per il Ponte sullo Stretto. Così il decreto Infrastrutture, approvato il 5 febbraio, cambia ancora e viene riscritto. Di nuovo, perché la prima volta erano stati i rilievi del Colle a portare alla riscrittura del testo in tema di controlli della Corte dei Conti. Stavolta è la Ragioneria a chiedere delle modifiche che rendono necessario un nuovo passaggio in Consiglio dei ministri. In particolare, il testo deve prevedere che le procedure per sottoporre la nuova delibera Cipess alla Corte dei Conti siano a costo zero per lo Stato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Ponte sullo Stretto, “no agli extra-costi”: la Ragioneria boccia Salvini

