Autorità dei trasporti | Ponte sullo Stretto contenere i costi per gli utenti
Le autorità dei trasporti hanno dichiarato che il piano economico-finanziario del Ponte sullo Stretto è adeguato per la fase iniziale del progetto. Tuttavia, hanno sottolineato la necessità di migliorare la gestione delle tariffe e la distribuzione dei rischi. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali modifiche o approfondimenti futuri. La dichiarazione si concentra sulla fase di avvio e impostazione del progetto.
Il Piano economico-finanziario del Ponte sullo Stretto può essere considerato “adeguato nell'attuale fase di impostazione e avvio del progetto”, ma richiede un rafforzamento dei presidi su tariffe, allocazione dei rischi, contenimento dei costi e tutela degli utenti. A dirlo è l'Autorità di regolazione dei trasporti guidata da Nicola Zaccheo in un parere di 19 pagine fitte di rilievi e osservazioni. Il documento (parere n.392026) di fatto non boccia il piano tariffario dell'opera ma impone una serie di cautele e di ritocchi nel corso degli anni evitando che il piano tariffario resti cristallizzato una volta per tutte. Nessuna promozione piena quindi ma nemmeno bocciatura. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Notizie e thread social correlati
Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Il Ministero dei trasporti ha avviato la definizione del nuovo accordo di programma per la Corte dei Conti"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato la procedura per definire un nuovo accordo di programma relativo al ponte sullo...
Leggi anche: Mancata gara, aumento dei costi e questione ambientale: il Ponte sullo Stretto al centro di Presa Diretta Open. L’anticipazione
Temi più discussi: Per le tariffe delle infrastrutture di trasporto occorrono regole chiare; Trasporti, nuovo ponte ferroviario di accesso a porto Marina di Carrara; Castellina di Soragna, il ponte aprirà ufficialmente il 28 maggio; Ponte sullo Stretto: quando sarà inaugurato secondo il nuovo cronoprogramma dei lavori.
18 maggio. Questa era la data annunciata per il dragaggio del porto di Pozzallo da parte dell’Autorità Portuale del Mare di Sicilia Orientale gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ad oggi, però, l’impegno non è stato mantenuto. Una situazione c facebook
Tardino, 'ponte Stretto è componente strutturale di rete trans-europea dei trasporti'Il ponte sullo Stretto di Messina non rappresenta soltanto una grande infrastruttura nazionale, ma costituisce anche una componente strutturale della rete trans-europea dei trasporti, un progetto ... ansa.it
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti motiva la bocciatura. I nodi: ambiente, appalto e tariffeMancato rispetto delle direttive ambientale e sugli appalti dell’Unione europea. Incertezza sul costo finale dell’opera e sul relativo piano finanziario. E, ancora, mancato coinvolgimento di enti ... repubblica.it