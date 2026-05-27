Le autorità dei trasporti hanno dichiarato che il piano economico-finanziario del Ponte sullo Stretto è adeguato per la fase iniziale del progetto. Tuttavia, hanno sottolineato la necessità di migliorare la gestione delle tariffe e la distribuzione dei rischi. Non sono stati forniti dettagli specifici su eventuali modifiche o approfondimenti futuri. La dichiarazione si concentra sulla fase di avvio e impostazione del progetto.

Il Piano economico-finanziario del Ponte sullo Stretto può essere considerato “adeguato nell'attuale fase di impostazione e avvio del progetto”, ma richiede un rafforzamento dei presidi su tariffe, allocazione dei rischi, contenimento dei costi e tutela degli utenti. A dirlo è l'Autorità di regolazione dei trasporti guidata da Nicola Zaccheo in un parere di 19 pagine fitte di rilievi e osservazioni. Il documento (parere n.392026) di fatto non boccia il piano tariffario dell'opera ma impone una serie di cautele e di ritocchi nel corso degli anni evitando che il piano tariffario resti cristallizzato una volta per tutte. Nessuna promozione piena quindi ma nemmeno bocciatura. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Autorità dei trasporti: «Ponte sullo Stretto, contenere i costi per gli utenti»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ponte sullo Stretto, Ciucci: "Il Ministero dei trasporti ha avviato la definizione del nuovo accordo di programma per la Corte dei Conti"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato la procedura per definire un nuovo accordo di programma relativo al ponte sullo...

Leggi anche: Mancata gara, aumento dei costi e questione ambientale: il Ponte sullo Stretto al centro di Presa Diretta Open. L’anticipazione

Temi più discussi: Per le tariffe delle infrastrutture di trasporto occorrono regole chiare; Trasporti, nuovo ponte ferroviario di accesso a porto Marina di Carrara; Castellina di Soragna, il ponte aprirà ufficialmente il 28 maggio; Ponte sullo Stretto: quando sarà inaugurato secondo il nuovo cronoprogramma dei lavori.

Tardino, 'ponte Stretto è componente strutturale di rete trans-europea dei trasporti'Il ponte sullo Stretto di Messina non rappresenta soltanto una grande infrastruttura nazionale, ma costituisce anche una componente strutturale della rete trans-europea dei trasporti, un progetto ... ansa.it

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti motiva la bocciatura. I nodi: ambiente, appalto e tariffeMancato rispetto delle direttive ambientale e sugli appalti dell’Unione europea. Incertezza sul costo finale dell’opera e sul relativo piano finanziario. E, ancora, mancato coinvolgimento di enti ... repubblica.it