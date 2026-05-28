L' automobile per molti italiani sta diventando un lusso

Il mercato automobilistico sta vivendo una crisi, con prezzi di acquisto di auto nuove in aumento. La Ferrari “Luce” ha suscitato molte polemiche, ma i costi crescono anche per i modelli più accessibili. La spesa per un’auto sta diventando più difficile da sostenere per molti italiani. La domanda di veicoli cala, mentre i concessionari segnalano una diminuzione delle vendite. I costi di gestione e manutenzione continuano a salire, rendendo l’auto un bene sempre più difficile da permettersi.

Il mercato automobilistico sta attraversando una delle sue peggiori tempeste. Intendiamoci la passione per le automobili resta alta, basta guardare al caso che ha suscitato la presentazione della Ferrari "Luce" con commenti al vetriolo, ma i prezzi di acquisto delle automobili nuove ed i costi di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Le 17 Auto Più Affidabili in Italia | Durano 10 Anni Senza Drammi

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