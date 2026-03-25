In Italia, il numero di persone in età lavorativa sta diminuendo mentre la popolazione anziana cresce, creando un divario tra chi lavora e chi riceve pensioni. Questa situazione ha ripercussioni sul mercato del lavoro e sui fondi pensionistici, con un aumento della pressione sui servizi sociali e sanitari. La tendenza si inserisce in un quadro di cambiamenti demografici più ampi a livello globale.

La trasformazione demografica globale trova nel lavoro il campo in cui i suoi effetti diventano più immediati e sistemici, con conseguenze dirette sull’economia e sulla sostenibilità dei sistemi di welfare. Entro il 2050 gli over-65 nel mondo arriveranno a 1,6 miliardi, pari a circa il 16 per cento della popolazione, per raggiungere i 2,2 miliardi entro gli anni Settanta di questo secolo, quando a livello globale gli over-65 supereranno gli under-18: l’Italia è, come detto, tra i Paesi più esposti. La conseguenza è una riduzione della popolazione in età lavorativa e un peggioramento dei rapporti di dipendenza: in Europa si è passati da quattro lavoratori per ogni anziano nel 2000 a meno di due attesi entro il 2050. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Italia sta diventando un Paese con pochi lavoratori e molti anziani

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