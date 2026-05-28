L’auto riparte | in Europa +7% Bene Stellantis

A aprile, in Europa, le immatricolazioni di auto sono salite del 7% rispetto al mese precedente. Da inizio anno, le vendite sono cresciute del 4,8%. Le registrazioni riguardano l’Unione Europea, l’EFTA e il Regno Unito. Tra le case automobilistiche, Stellantis ha registrato risultati positivi, contribuendo alla crescita complessiva.

Le vendite di auto crescono in Europa: nel mese di aprile in Ue, Efta e Regno Unito le immatricolazioni sono aumentate del 7% e da inizio anno del 4,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. La quota di mercato delle auto elettriche nel quadrimestre ha raggiunto il 19,7% in Ue, in netto miglioramento rispetto al 15,3% di un anno prima. A guidare il mercato sono ancora le ibride, le preferite nell’Unione: tra gennaio e aprile hanno raggiunto 1.447.864 immatricolazioni, con una crescita del 12,6% e una quota del 38,2%. La quota di mercato delle auto a benzina e diesel è invece scesa al 30,2%, rispetto al 38,1%. In Italia l’incremento mensile –... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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