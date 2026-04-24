In Europa, le immatricolazioni di auto sono in crescita, con un incremento dell’11,1% a marzo e del 4,1% nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, i numeri complessivi sono ancora sotto i livelli del 2019, anno prima delle crisi globali. Tra le case automobilistiche, Stellantis registra risultati positivi, con modelli di Fiat che si confermano tra i più venduti.

In Europa le immatricolazioni di auto continuano a salire (+11,1% in marzo e +4,1% nel primo trimestre), ma i dati restano sempre distanti dal 2019 (-15,1%), l'anno prima delle varie crisi, a partire dalla pandemia, che hanno travolto il mondo. Guardando ai giorni nostri, tra gennaio e marzo l'Italia segna un +9,2%, seguita da Spagna (+7,6%) e Germania (+5,2%), mentre la Francia vede scendere le vendite (-2,1%). Bene le vetture elettriche nei tre mesi (+26,2% e penetrazione al 19,4%): +65,7% l'Italia, grazie allo smaltimento graduale delle prenotazioni relative agli incentivi di ottobre (la quota mercato ancora debole al 7,9%); +50,4% la Francia; +41,6% la Spagna; +41,3% la Germania.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Auto, sprint Stellantis. Bene i modelli di Fiat

Finalmente Stellantis ha deciso di montare nuovi motori Fiat !

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