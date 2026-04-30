Stellantis torna in utile nel I trim bene Usa ma margini giù in Europa

Nel primo trimestre del 2026, Stellantis ha registrato un incremento dei ricavi netti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La società ha ottenuto risultati positivi negli Stati Uniti, mentre in Europa i margini sono diminuiti rispetto al trimestre precedente. I dati ufficiali indicano che i ricavi sono aumentati, ma i profitti operativi in alcune aree sono stati inferiori rispetto alle attese. La compagnia ha presentato i risultati durante una riunione con gli analisti.

Milano, 30 apr. (askanews) – Stellantis chiude il primo trimestre 2026 con ricavi netti in crescita del 6% a 38,1 miliardi di euro, consegne consolidate in aumento del 12% a 1,36 milioni di veicoli e un utile operativo rettificato, Aoi, di 960 milioni, quasi triplicato rispetto ai 327 milioni di un anno prima. Il margine Aoi è salito al 2,5%, dallo 0,9% del primo trimestre 2025, mentre l’utile netto è tornato positivo per 400 milioni di euro. Il miglioramento è stato trainato soprattutto dal Nord America, dove le consegne sono aumentate del 17% a 379mila unità, sostenute dal Ram 1500 Hemi V-8, dal Jeep Grand Wagoneer aggiornato e dal nuovo Jeep Cherokee.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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