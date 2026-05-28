Il governo australiano ha avviato un procedimento legale contro la multinazionale statunitense 3M, accusandola di aver utilizzato sostanze chimiche dannose nelle schiume antincendio. La causa si basa sull’uso di sostanze considerate altamente nocive, senza specificare le conseguenze legali o eventuali sanzioni. La disputa riguarda l’impiego di queste sostanze nelle produzioni dell’azienda, che sono state oggetto di accuse da parte delle autorità australiane.

Il governo australiano ha fatto causato alla nota multinazionale statunitense 3M a causa del presunto utilizzo di sostanze chimiche contenute nelle schiume antincendio. L’Australia, quindi, accusa la compagnia di aver contaminato decine di basi militari in tutto il paese. Il risarcimento richiesto è di 2 miliardi di dollari australiani (equivalenti a 1.226.660 euro). La causa si identifica come la più grande azione legale intentata dal governo, secondo quanto affermato dal procuratore generale Michelle Rowland. L’intenzione è di recuperare i costi rivelatisi necessari per la bonifica delle sostanze chimiche. L’Australia accusa l’azienda 3M di aver fornito informazioni false riguardo le sostanze chimiche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Australia accusa la multinazionale 3M di utilizzare sostanze chimiche altamente dannose

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