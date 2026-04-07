Un nuovo studio condotto in Repubblica Ceca ha analizzato più di ottanta modelli di cuffie, riscontrando la presenza di sostanze chimiche potenzialmente dannose. Le analisi hanno evidenziato la presenza di composti che possono interferire con il sistema ormonale. I risultati riguardano molte marche diverse, senza specificare eventuali brand o modelli. La ricerca si concentra sulla composizione chimica dei dispositivi audio indossabili.

Uno studio condotto in Repubblica Ceca, ha rilevato sostanze chimiche dannose che alterano gli ormoni in un’ampia gamma di diverse marche di cuffie. Il rapporto è stato condotto dall’organizzazione no-profit Anika, che opera come parte dell’iniziativa ToxFree LIFE, finanziata dall’ UE. Arnika è un’organizzazione non governativa ceca fondata nel 2001. La sua missione è promuovere la salute ambientale, aumentare la consapevolezza e lavorare per la riduzione dell’inquinamento tossico nel contesto europeo e globale. Il programma di Arnika sulle sostanze tossiche e sui rifiuti mira a eliminare l’uso e il rilascio di POP e altre sostanze chimiche tossiche nella Repubblica Ceca e nel mondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Uno studio ha rilevato sostanze chimiche dannose che alterano gli ormoni in oltre ottanta modelli di cuffie

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