Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha presentato un’interpellanza chiedendo chiarimenti sul futuro di Macfrut e sull’operazione “Growtech Europe”. La richiesta riguarda il potenziale allontanamento di una parte del settore del pre-raccolta dalla manifestazione fieristica. La richiesta è indirizzata al sindaco e alla Giunta per capire se ci sono rischi di perdita di segmenti della filiera agricola collegata alla fiera.

Il capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Casali, ha presentato un’interpellanza sul futuro di Macfrut e sull’operazione “ Growtech Europe ”, chiedendo chiarimenti al sindaco e alla Giunta sulla possibile fuoriuscita di una parte del comparto del pre-raccolta dalla manifestazione fieristica. "Macfrut — dichiara Casali — ha sempre rappresentato l’intera filiera ortofrutticola: dalla produzione alle tecnologie, dal pre-raccolta al post-raccolta. È stata questa visione integrata a decretarne il successo internazionale e il radicamento nel territorio cesenate". Secondo il consigliere di Fratelli d’Italia, le notizie emerse nelle ultime settimane sollevano interrogativi sul futuro della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Lattuca deve spiegare: Macfrut rischia di perdere pezzi di filiera"

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