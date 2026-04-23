Calcio serie C il Grifo rischia ancora di perdere i pezzi in difesa | si ferma anche Riccardi

Nel campionato di serie C, la squadra locale sta affrontando nuovi problemi di formazione a causa di infortuni in difesa. Dopo l’indisponibilità di un difensore, si è fermato anche Riccardi, rendendo ancora più complicato il reparto arretrato. Mentre le condizioni meteorologiche migliorano, la situazione degli infortunati rimane delicata, anche se non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali su eventuali tempi di recupero.

Migliora il clima meteorologico, ma rischia di peggiorare il quadro relativo all'infermeria. Anche se è prematuro lanciare ogni allarme di sorta.Il riferimento è a Davide Riccardi, che oggi pomeriggio in partitella ha avvertito un fastidio muscolare ed è stato costretto ad uscire dal campo e a.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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