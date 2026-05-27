Macfrut Casali FdI | Interpellanza su Growtech Europe Cesena rischia di perdere pezzi della sua storica filiera
Un membro del consiglio comunale di Cesena ha presentato un’interpellanza riguardo a Growtech Europe, evidenziando il rischio che la città possa perdere segmenti della sua storica filiera. La richiesta di chiarimenti è rivolta al sindaco e alla giunta, e si concentra sul futuro di Macfrut e sulla possibile fuoriuscita di alcune parti dell’evento. La questione riguarda in particolare l’impatto che questa operazione potrebbe avere sulla tradizionale attività locale.
Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Cesena, Marco Casali, ha presentato una articolata interpellanza sul futuro di Macfrut e sull’operazione denominata “Growtech Europe”, chiedendo chiarimenti al sindaco e alla giunta circa la possibile fuoriuscita di una parte. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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