Macfrut Casali FdI | Interpellanza su Growtech Europe Cesena rischia di perdere pezzi della sua storica filiera

Notizia in breve

Un membro del consiglio comunale di Cesena ha presentato un’interpellanza riguardo a Growtech Europe, evidenziando il rischio che la città possa perdere segmenti della sua storica filiera. La richiesta di chiarimenti è rivolta al sindaco e alla giunta, e si concentra sul futuro di Macfrut e sulla possibile fuoriuscita di alcune parti dell’evento. La questione riguarda in particolare l’impatto che questa operazione potrebbe avere sulla tradizionale attività locale.