Julie Andrews, 90 anni, si è mostrata pubblicamente dopo anni di assenza, parlando della sua diagnosi di Parkinson. L’attrice, nota per il ruolo di Mary Poppins, ha dichiarato che la malattia è “devastante”. Dopo aver scelto di ritirarsi dalle scene e di evitare eventi pubblici, questa è la prima apparizione ufficiale dell’attrice in un lungo periodo.

Era da molto tempo che Julie Andrews non mostrava il proprio volto in pubblico. L’attrice amata per l’indimenticabile ruolo di Mary Poppins, oggi 90 anni, ha scelto di ritirarsi dalle scene e rinunciare agli eventi mondani. Se è tornata a parlare di fronte a una telecamere è in occasione del Congresso Mondiale sul Parkinson, una malattia che sa “quanto possa essere devastante”. Il messaggio contro il Parkinson. “Buonasera a tutti, sono Julie Andrews e sono lieta di darvi il benvenuto al settimo Congresso Mondiale sul Parkinson”: così l’attrice in un video per la World Parkinson Coalition, in occasione del grande evento che ha come obiettivo sensibilizzare sulla malattia a livello mondiale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Julie Andrews torna a mostrarsi dopo anni, la star di Mary Poppins sul Parkinson: “È devastante”

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