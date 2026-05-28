L' attore francese è scomparso a causa di una forma grave di SLA Ad annuncialo le figlie Tutti i dettagli e i suoi ruoli più famosi

L’attore francese Pierre Deny, noto per aver interpretato Louis de Léon in Emily in Paris, è morto a 69 anni. La scomparsa è avvenuta lo scorso 25 maggio a causa di una grave forma di SLA. La notizia è stata annunciata dalle figlie dell’attore solo nelle ultime ore. Deny è ricordato anche per altri ruoli nel cinema e in teatro.

È morto a 69 anni Pierre Deny, il Louis de Léon di Emily in Paris. L’attore francese è scomparso lo scorso 25 maggio, anche se la notizia è stata resa nota soltanto nelle ultime ore. A diffonderla, le figlie, con una nota affidata a TF1 France: «È con profonda emozione che vi annunciamo la scomparsa di Pierre Deny, avvenuta questo lunedì a seguito di una forma improvvisa e grave di SLA». Il gran finale di “Emily in Paris”: Lily Collins annuncia l’ultima, attesissima stagione X Leggi anche › Il cast di “Emily in Paris” a Roma per la Parte 2 della quarta stagione, il red carpet Pierre Deny, morto a 69 anni l’attore di Emily in Paris. Nessuna ulteriore indiscrezione è stata aggiunta, anche se è chiaro che la situazione è precipitata in fretta e con complicazioni importanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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