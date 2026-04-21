L’attore neozelandese, nato nel 1964, ha condiviso su X una foto che mostra la sua forma fisica attuale, attirando molta attenzione. A 62 anni, continua a mantenere un aspetto in forma, senza lasciare trasparire segnali di rallentamento nella carriera. La sua presenza sui social ha suscitato commenti tra i follower, che hanno commentato la sua condizione fisica senza esprimere giudizi.

A sessantadue anni compiuti, Russell Crowe non ha alcuna intenzione di lasciare che il tempo scriva la parola fine sulla sua carriera da eroe d’azione. Il gladiatore per eccellenza, l’uomo che ha reso immortale il vigore di Massimo Decimo Meridio, ha deciso di impugnare nuovamente la spada. Questa volta tra le pieghe temporali dell’atteso reboot di Highlander. Da Monica Bellucci a Russell Crowe: tutti i divi che compiono 60 anni nel 2024 X Russell Crowe torna al cinema. Dopo un lungo periodo di uscite pubbliche centellinate, l’attore neozelandese (e musicista rock) torna sulla scena e stuzzica i fan con una foto backstage che trasuda fascino e mistero.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L’attore neozelandese classe 1964 ha appena svelato su X una forma fisica che ha lasciato tutti senza fiato

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