Tutti i dettagli della festa per i 60 anni di Enrico Brignano L' attore ha festeggiato con la moglie Flora Canto e tantissimi amici famosi Tutto quello che c' è da sapere

Lunedì 18 maggio, l’attore ha compiuto 60 anni e ha organizzato una festa a cui hanno partecipato la moglie e numerosi amici noti nel mondo dello spettacolo. La celebrazione si è svolta in un luogo riservato e sono stati presenti diversi volti conosciuti del panorama artistico. Sono stati condivisi momenti di allegria e convivialità con i presenti, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici dell’evento. La serata ha visto una grande partecipazione di persone vicine all’attore.

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