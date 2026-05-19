Tutti i dettagli della festa per i 60 anni di Enrico Brignano L' attore ha festeggiato con la moglie Flora Canto e tantissimi amici famosi Tutto quello che c' è da sapere
Lunedì 18 maggio, l’attore ha compiuto 60 anni e ha organizzato una festa a cui hanno partecipato la moglie e numerosi amici noti nel mondo dello spettacolo. La celebrazione si è svolta in un luogo riservato e sono stati presenti diversi volti conosciuti del panorama artistico. Sono stati condivisi momenti di allegria e convivialità con i presenti, senza che siano stati resi pubblici dettagli specifici dell’evento. La serata ha visto una grande partecipazione di persone vicine all’attore.
S essant’anni festeggiati in grande per Enrico Brignano. L’attore ha spento le candeline lunedì 18 maggio, circondato dai suoi affetti più cari e dagli amici di sempre, tra cui anche molti volti noti dello spettacolo. Enrico Brignano in tour nell’estate 2025 con “Bello di mamma!”, il suo nuovo one man show X Enrico Brignano compie 60 anni: la festa. Enrico Brignano ha festeggiato nella sua Roma, nel locale in Villa, non lontano dal centro. Tanti gli amici presenti, che hanno condiviso sui social qualche immagine della serata, dall’attrice Tosca D’Aquino a Giorgio Restelli, Direttore artistico di Mediaset, al musicista Andrea Perrozzi. Legami professionali e non solo, rimasti saldi negli anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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