Quest’anno il Lattexplus Festival si articola in tre live open air che animeranno il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e l’ Anfiteatro delle Cascine. Ci sarà da ballare e divertirsi, visto che la nona edizione del festival proporrà un mini calendario capace di mettere in dialogo elettronica, groove mediterraneo, performance dal vivo e italo disco. Si parte sabato alla Cavea del Maggio (apertura porte alle 19) con un appuntamento già sold out in prevendita che vede protagonisti i Nu Genea Live Band, il progetto dei producer e dj napoletani Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che saranno a Firenze in versione full band, per coinvolgere il pubblico con un sound che fa fiorire insieme disco, funk, jazz, elettronica, fragranze afrobeat e suggestioni mediterranee. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lattexplus Festival, l’estate dell’elettronica

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