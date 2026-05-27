Si getta nell’oceano e uno squalo gli trancia una gamba | muore in Australia il valtellinese Steven Mattaboni
Un uomo di origini valtellinesi è morto in Australia dopo essere stato morso da uno squalo. Durante un’immersione nell’oceano Indiano, si è gettato in acqua e, poco dopo, uno squalo gli ha tranciato una gamba. I soccorsi intervenuti non sono riusciti a salvarlo. La vittima aveva 35 anni ed era appassionato di immersioni subacquee. La scena si è svolta davanti a altri bagnanti e sub, che hanno chiamato i soccorsi immediatamente.
Sondrio, 27 maggio 2026 – Un’immersione come una delle innumerevoli compiute nelle acque dell’oceano Indiano di cui era innamorato. Una passione per la pesca subacqueam con la fiocina, che era anche stata una delle ragioni che l’aveva spinto a trasferirsi in Australia. Per Steven Mattaboni, 38 anni, di origini valtellinesi, l’ultima compiuta alcuni giorni fa, sabato mattina 23 maggio al largo della costa di Perth, Australia Occidentale, in compagnia di alcuni amici, si è rivelata fatale: aggredito da uno squalo bianco pochi minuti dopo essersi gettato in acqua dall’imbarcazione sulla quale si trovava, è stato azzannato a una gamba che gli è stata quasi tranciata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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