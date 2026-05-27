Si getta nell’oceano e uno squalo gli trancia una gamba | muore in Australia il valtellinese Steven Mattaboni

Notizia in breve

Un uomo di origini valtellinesi è morto in Australia dopo essere stato morso da uno squalo. Durante un’immersione nell’oceano Indiano, si è gettato in acqua e, poco dopo, uno squalo gli ha tranciato una gamba. I soccorsi intervenuti non sono riusciti a salvarlo. La vittima aveva 35 anni ed era appassionato di immersioni subacquee. La scena si è svolta davanti a altri bagnanti e sub, che hanno chiamato i soccorsi immediatamente.