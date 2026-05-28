Latin Kings e MS13 | chi sono le Gangs of Milano che aggrediscono nelle stazioni

Due gruppi di bande, Latin Kings e MS13, sono stati coinvolti in aggressioni nelle stazioni di Milano. Un giovane di 22 anni, nato a Milano da genitori ecuadoriani e residente a Segrate, è stato vittima di un episodio violento legato a queste gang. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi di violenza e sui gruppi coinvolti, senza ancora fornire dettagli sui responsabili.

Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni, era nato a Milano da genitori di origini ecuadoriane, casa a Segrate. Ieri è morto sui binari della stazione Certosa, colpito da venti e più coltellate. Forse per un agguato di una banda. Ad aggredire lui, il fratello 20enne Gianfranco e un amico 33enne, sarebbero stati nove-dieci ragazzi, anche loro di origini sudamericane. Tra loro alcuni minorenni. E alcuni appartenenti alle pandillas, gang latine che uccidono a Milano da vent’anni. Tra loro la Mara Salvatrucha (o MS13), di origine salvadoregna, e i Latin kings. Gangs of Milano: l’omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. L’aggressione, racconta oggi Repubblica, è cominciata poco prima delle 22. 🔗 Leggi su Open.online

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