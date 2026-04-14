Le riprese della quarta stagione di Gangs of London sono ufficialmente cominciate. La produzione, realizzata da VICE Studios, è una collaborazione tra Sky e AMC+. La serie, molto seguita, ritorna con nuove puntate, confermando il suo continuo impegno nel portare sullo schermo storie di criminalità e conflitti tra gang. La lavorazione è in corso e coinvolge il cast e la troupe in diverse location.

Iniziate le riprese della quarta stagione della serie di successo Sky e AMC+ Original GANGS OF LONDON, prodotta da VICE Studios. Jack Lothian ( Strike Back, Who Is Erin Carter? ) entra nel progetto come sceneggiatore principale e produttore esecutivo, affiancato da Jean Luc Herbulot ( Zero, Saloum ) nel ruolo di regista principale. Il film Saloum di Herbulot è stato presentato nella sezione Midnight Madness del TIFF, lo stesso programma che ha ospitato The Raid del co-creatore di Gangs of London Gareth Evans e Project Wolf Hunting del regista delle precedenti stagioni Kim Hong-sun. Herbulot si colloca quindi pienamente nella tradizione action ad alto tasso di adrenalina della serie.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sono ufficialmente iniziate le riprese della quarta stagione di Gangs of London

Sono ufficialmente iniziate le riprese della terza stagione di Mercoledì!Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie più vista di sempre su Netflix.

Winona Ryder entra nel cast della terza stagione di "Mercoledì" e ritrova Tim Burton e Jenna Ortega. Le riprese sono già iniziate a DublinoL’attrice di Stranger Things e di Beetlejuice si unisce alla serie campione di streaming che ha lanciato Jenna Ortega.

Temi più discussi: Bridgerton 5: arrivano 3 nuovi personaggi (e avranno un ruolo chiave per Francesca e Michaela); American Horror Story 13: Jessica Lange torna nel cast dello show; Le discussioni tra Stati Uniti e Iran iniziano mentre il Vice Presidente Vance guida i colloqui a Islamabad; Al via le riprese del cortometraggio Save the king della sceneggiatrice e autrice senigalliese Giulia Betti.

Ermal Meta: sono cominciate le prove del Non Abbiamo Armi TourCiao ragazzi, siamo in studio. Le prove del Non abbiamo armi Tour sono ufficialmente iniziate. L’annuncio è arrivato da Ermal Meta in persona, con una storia su Instagram nel suo studio di ... 105.net

Link e Zelda si mostrano nelle foto ufficiali del filmIl cinema videoludico sta per accogliere uno dei suoi progetti più ambiziosi: l'adattamento live-action di The Legend of Zelda ha ufficialmente dato il via alle riprese, con Nintendo che ha confermato ... tomshw.it

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i corsi e gli incontri di "A Corpo Libero", prenotatevi per garantirvi un posto! - facebook.com facebook

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per i corsi e gli incontri di "A Corpo Libero", prenotatevi per garantirvi un posto! x.com