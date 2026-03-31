In diverse piazze italiane, si sono verificati atti di contestazione contro figure considerate simboli di potere, ma le strutture di comando sono rimaste invariate. La frase

C’è un’intuizione radicale, teatrale e politica insieme, che attraversa il lavoro di Carmelo Bene, in particolare nel suo adattamento del Riccardo III di Shakespeare. Bene toglie Riccardo III dalla scena per mostrare il meccanismo del potere: finché c’è un Re in scena lo spettatore continuerà a credere che il potere risieda in lui. Continuerà a credere che basti sostituire l’attore per cambiare la trama. È un’illusione necessaria. E utile. Per il Potere. Perché il Sovrano non è l’agente del potere, ma il suo alibi. E più il pubblico lo odia, più il dispositivo funziona: l’odio per il Re è il modo più efficace per non vedere il trono e le sue dinamiche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - No Kings, nelle piazza italiane si attacca il re ma il trono resta intatto: ma chi sono i sovrani? Trump o Netanyahu?

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