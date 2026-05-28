L'Atalanta potrebbe liberare l'attaccante, che sarebbe gradito all'allenatore. L'attuale proprietario valuta una cessione a circa 25 milioni di euro. L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile di una squadra di Roma, desidera tornare nella capitale e lavorare con l’allenatore. La trattativa tra le società è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli ufficiali.

Ci ha provato, più di una volta. E forse non c’è stato mai un momento così idoneo per farlo. Gianluca Scamacca vuole tornare alla Roma e si è già proposto a Gasperini e ad alcuni compagni di Nazionale. L’attaccante, in vacanza in Spagna dopo la fine della stagione, sta insistendo per rientrare nella Capitale. La città dove è nato, dove vive la sua famiglia e dove vorrebbe tornare ad abitare anche la moglie Flaminia. E, come dicevamo, il momento sarebbe favorevole per diverse ragioni. La prima è che Scamacca è in scadenza di contratto al 2027 e non c’è l’intenzione da parte dell’Atalanta di rinnovare. Anzi, il club bergamasco vorrebbe ridurre il monte ingaggi e lo stipendio dell’attaccante è il più ricco della rosa: 3,2 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Atalanta lo libererebbe, a Gasp piacerebbe: e Scamacca si propone alla Roma. Ma costa 25 milioni

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Atalanta-Chelsea: l'intervista a Gianluca Scamacca | Champions League

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