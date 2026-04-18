L’Atalanta strappa un punto all’Olimpico | 1-1 con la Roma di Gasp ma la Champions si allontana

L’Atalanta ottiene un pari all’Olimpico contro la Roma, terminando la partita con il risultato di 1-1. La squadra di Gasperini ha conquistato un punto dopo una gara di sofferenza, che ha rallentato le possibilità di qualificazione in Champions League, obiettivo inseguito con continuità negli ultimi anni. La partita ha mostrato momenti di tensione e impegno da parte di entrambe le formazioni, con poche occasioni da rete e una partita combattuta fino alla fine.

Un punto di quelli che forse un po’ controvoglia ti fai andare bene, soprattutto dopo una partita di sofferenza, pur con la consapevolezza che significa di fatto dover rinunciare ad inseguire un posto in quella Champions League a cui ci si era affezionati dopo cinque giri in sette anni. L’Atalanta esce dall’Olimpico con un punto che sta stretto. alla Roma, perché le occasioni messe in fila tra primo e secondo tempo non sono poche e lo zampino di Carnesecchi è nettamente più decisivo rispetto a quello del suo collega Svilar. Brillantezza relativa, tanto sacrificio, voglia di combattere con lo spirito giusto, ma dalla serata della Capitale...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Roma-Atalanta, Gasp si affida ai fedelissimi per il sorpasso ChampionsLa Roma si presenta all’appuntamento con la storia, e con il proprio passato, con un solo risultato utile: la vittoria. Leggi anche: A Roma si stanno svegliando, con Gasperini sono nettamente più lenti che con Ranieri (e la Champions si allontana) Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Como-Inter 3-4, Parma-Napoli 1-1: Inter, scudetto al sicuro; La Juventus mette pressione a Como e Roma, Condò: Vittoria dall'importanza incalcolabile. L’Atalanta strappa un punto all’Olimpico: 1-1 con la Roma di Gasp, ma la Champions si allontanaKrstovic apre i conti dopo 12 minuti, ma poi l'Atalanta si ferma: Hermoso pareggia, Carnesecchi ci mette del suo per evitare la sconfitta. Dea imbattuta contro il tecnico grande ex e a 54 punti, può f ... bergamonews.it Roma-Atalanta 1-1: video, gol e highlightsCon l’1-1 dell’Olimpico la Roma aggancia il Como al quinto posto e non la Juventus. L’Atalanta resta ancora in corsa per un piazzamento ma la situazione si complica. Krstovic porta in vantaggio la squ ... sport.sky.it Le ufficiali di Roma-Atalanta Gasp si affida al tridente Malen-El Shaarawy-Soulé - facebook.com facebook In questa situazione di tensione inspiegabile, il cui epilogo sarà comunque una sconfitta deprimente per la società (sia che vada via Ranieri che Gasp) la Roma sabato giocherà una partita fondamentale: contro l'Atalanta bisognerebbe (condizionale) vincere x.com