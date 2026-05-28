L’Atalanta libera Tony D’Amico e la Roma ridisegna l’area sportiva | accordo milionario per assecondare le richieste di Gasperini

L’Atalanta ha annunciato la separazione consensuale dal direttore sportivo Tony D’Amico. La decisione prepara il suo trasferimento alla Roma, dove si occuperà dell’area tecnica. La società giallorossa ha raggiunto un accordo economico importante per soddisfare le richieste dell’allenatore Gasperini, rafforzando il team tecnico in vista della prossima stagione.

L’ Atalanta ha ufficializzato la separazione consensuale dal direttore sportivo Tony D’Amico, una mossa strategica che spiana definitivamente la strada al suo imminente approdo alla Roma per avviare la ricostruzione dell’area tecnica attorno alla figura dell’allenatore Gian Piero Gasperini. Come svelato in un approfondimento giornalistico firmato da La Repubblica, per il dirigente pescarese è già pronto un ricco contratto da oltre un milione di euro a stagione. L’annuncio della firma del nuovo uomo mercato a Trigoria è atteso a strettissimo giro, parallelamente alla formalizzazione del divorzio da Frederic Massara e all’inserimento nei quadri societari del nuovo responsabile del settore medico, il dottor Riccardo Del Vescovo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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