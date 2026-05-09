Giuntoli Atalanta clamoroso effetto domino | accordo in arrivo ecco dove andrà Tony D’Amico Ultimissimi sviluppi

Nella Serie A si prevede un cambiamento importante nel settore dirigenziale, con un possibile accordo tra il nuovo allenatore e l’Atalanta. Nel frattempo, è emerso che Tony D’Amico potrebbe seguire un percorso diverso rispetto alla squadra bergamasca, anche se i dettagli non sono ancora ufficiali. Le trattative tra le varie parti continuano a svilupparsi, mentre si attendono aggiornamenti sui prossimi movimenti di mercato e sulle nomine in vista della prossima stagione.

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