Giuntoli Atalanta clamoroso effetto domino | accordo in arrivo ecco dove andrà Tony D’Amico Ultimissimi sviluppi
Nella Serie A si prevede un cambiamento importante nel settore dirigenziale, con un possibile accordo tra il nuovo allenatore e l’Atalanta. Nel frattempo, è emerso che Tony D’Amico potrebbe seguire un percorso diverso rispetto alla squadra bergamasca, anche se i dettagli non sono ancora ufficiali. Le trattative tra le varie parti continuano a svilupparsi, mentre si attendono aggiornamenti sui prossimi movimenti di mercato e sulle nomine in vista della prossima stagione.
Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al suo futuro Inchiesta arbitri, la linea difensiva di Schenone nelle tre ore di audizione! Il club referee manager dell’Inter ha respinto così le accuse Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan Atalanta: «Chi è qui deve lavorare per il club che ha una storia da difendere e un DNA glorioso. Voglio rimanerci il più a lungo possibile» Calciomercato Fiorentina: perché Kean potrebbe davvero partire in estate. C’è un nodo legato al...🔗 Leggi su Calcionews24.com
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