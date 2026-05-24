La dirigenza della Roma ha scelto D’Amico come nuovo direttore sportivo, preferendolo a Sean Sogliano. D’Amico ha un legame professionale con l’allenatore Gasperini, che ha collaborato in passato. La decisione si basa su questa relazione e sulla sua esperienza nel settore. Non sono stati resi noti dettagli su come questa collaborazione influenzerà le strategie di mercato del club. La scelta è stata comunicata ufficialmente dalla società.

? Punti chiave Perché la dirigenza giallorossa ha preferito D'Amico a Sean Sogliano?. Come influirà il legame con Gasperini sulla gestione del mercato?. Chi potrà sostituire D'Amico all'Atalanta dopo la sua partenza?. Perché il Milan sta rischiando di perdere l'operazione con la Roma?.? In Breve D'Amico supera Sean Sogliano dopo le manovre per sostituire Frederic Massara.. Cristiano Giuntoli succederà a D'Amico all'Atalanta nel prossimo periodo estivo.. Il Milan ha manifestato interesse per il profilo del dirigente bergamasco.. L'operazione mira a garantire continuità metodologica con il tecnico Gasperini.. Tony D’Amico è diventato il candidato principale per la direzione sportiva dell’AS Roma, superando Sean Sogliano dopo le manovre della dirigenza giallorossa per sostituire Frederic Massara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, D’Amico in corsa per la direzione sportiva: l’uomo di Gasperini

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