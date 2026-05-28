L’assessore ha affermato che l’economia circolare e la sostenibilità nel turismo favoriscono non solo la tutela ambientale, ma anche la competitività e l’innovazione. Secondo la sua opinione, queste strategie permettono di costruire un modello economico stabile nel medio e lungo termine. La dichiarazione sottolinea il legame tra pratiche sostenibili e crescita economica, evidenziando l’importanza di integrare questi principi nel settore turistico.

"Economia circolare e sostenibilità nel turismo significano non solo tutela ambientale, ma anche competitività, innovazione e capacità di costruire un modello economico solido nel medio e lungo periodo". Ne è convinto l’assessore regionale all’Ambiente, David Barontini, che intervenendo al convegno di Federalberghi Toscana, dove è stato presentato lo studio della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sullo stato dell’arte della capacità delle imprese ricettive toscane di affrontare la transizione. "L’ospitalità - ha osservato l’assessore - può diventare sempre più protagonista di un modello di sviluppo capace di unire crescita economica, qualità ambientale e benessere dei territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assessore David Barontini: "La sostenibilità crea sviluppo"

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