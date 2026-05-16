Agricoltura | Zaganelli Crea ‘serve sostenibilità economica per i nostri agricoltori’

Un rappresentante di un ente dedicato alla ricerca e sviluppo nel settore agricolo ha affermato che la sostenibilità per gli agricoltori dipende anche dall'utilizzo di tecnologie avanzate e dalla capacità di trasformare le pratiche agricole. Ha sottolineato che l'obiettivo è garantire un equilibrio economico che permetta agli agricoltori di operare con successo, evidenziando l'importanza di adottare soluzioni innovative per affrontare le sfide quotidiane del settore. La discussione si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso pratiche agricole più sostenibili.

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“La sostenibilità è anche merito della tanta tecnologia e della possibilità di aver trasformato quello che è un campo di produzione di beni primari in un ecosistema digitale che, attraverso l'innovazione e la tecnologia, migliora le produzioni, l'impiego degli input produttivi e concorre a un risparmio delle risorse idriche e a un basso utilizzo dei fertilizzanti. Questo perché la sostenibilità si deve tradurre non soltanto in una sostenibilità ambientale ma anche economica per i nostri agricoltori”. Così Maria Chiara Zaganelli, direttore generale del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), durante l’incontro “Il filo che ci unisce – Ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato da Syngenta all’interno della decima edizione del Food&Science Festival in corso di svolgimento a Mantova”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Agricoltura: Zaganelli (Crea), ‘serve sostenibilità economica per i nostri agricoltori’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Agricoltura: Zaganelli (Crea), serve sostenibilità economica per i nostri agricoltori Sullo stesso argomento Agricoltura, Zaganelli (Crea): “Agricoltura da sempre protagonista di sostenibilità”(Adnkronos) – “L’agricoltura è protagonista della sostenibilità in ogni sua fase, anche in quella di trasformazione del prodotto agricolo. Zero emission. Sostenibilità economica e ambientaleMentre il resto d’Italia osserva con preoccupazione l’andamento delle quotazioni del petrolio, Milano dimostra che la sostenibilità non è solo un... Agricoltura, Zaganelli (Crea): Agricoltura da sempre protagonista di sostenibilità(Adnkronos) – L’agricoltura è protagonista della sostenibilità in ogni sua fase, anche in quella di trasformazione del prodotto agricolo. Non voglio dire una frase ad effetto, ma l’agricoltura ha abb ... touchpoint.news Zaganelli (Crea): biocontrollo per contrastare specie alieneRoma, 28 gen. (askanews) - Il Crea mette a disposizione del tema le sue competenze scientifiche, quindi diciamo affrontiamo la questione facendo sistema e continuando a coordinare i principali piani ... quotidiano.net