Gli agenti hanno effettuato un'ispezione nella sede del Partito Socialista a Madrid, chiedendo documenti e informazioni. Nel frattempo, il premier ha dichiarato di non avere coinvolgimenti nel caso e ha assicurato piena collaborazione con le autorità giudiziarie. La vicenda riguarda l’indagine giudiziaria in corso, che coinvolge alcune persone legate all’organizzazione politica. La situazione ha suscitato discussioni politiche e ha messo sotto pressione il governo, mentre le autorità continuano le verifiche.

Roma - Gli agenti chiedono documenti nella sede socialista di Ferraz, mentre il premier nega ombre sul governo e promette collaborazione piena con i giudici spagnoli oggi. La Guardia Civil si è presentata nella sede nazionale del Partito Socialista spagnolo a Madrid, in calle Ferraz, nell’ambito del cosiddetto caso Leire, un’inchiesta dell’Audiencia Nacional su presunte irregolarità legate a pagamenti, traffico di influenze e possibili condotte illecite. L’intervento degli agenti, secondo quanto riferito da fonti giudiziarie e dai media spagnoli, avrebbe avuto l’obiettivo di acquisire documentazione, file e materiale contabile riconducibile al partito. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Blitz al Psoe, Sánchez sotto pressione: il caso Leire scuote Madrid oggi

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