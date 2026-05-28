L’asse tra Meloni e Confindustria batta un colpo sul petrolio russo

Da laverita.info 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha espresso una posizione critica riguardo alla dipendenza delle imprese italiane dal petrolio russo. Secondo quanto dichiarato, le aziende italiane continuano a utilizzare energia proveniente dalla Russia, mentre altri paesi europei si riforniscono da Mosca senza restrizioni. La questione riguarda la relazione tra le politiche energetiche nazionali e le forniture esterne, con un focus sulla sostenibilità e sulla riduzione della dipendenza da fonti energetiche straniere.

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Per evitare che l’assemblea degli industriali si riduca ad un mero appuntamento istituzionale o giù di lì, il giorno dopo sarebbe importante arrivare agli incroci con le idee chiare sul percorso. Perché lì siamo, agli incroci. L’energia è una «minaccia esistenziale», per dirla con Orsini, quindi vorremmo sapere che direzione intende prendere il governo Meloni ai seguenti incroci: 1) gas e petrolio russo, sì o no?; 2) se l’Europa fa melina su energia e burocrazia, l’Italia eserciterà il diritto di veto come pistola sul tavolo, sì o no?; 3) siamo disposti a bloccare le vendite di petrolio o suoi derivati fuori dall’Italia, sì o no? Entriamo... 🔗 Leggi su Laverita.info

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