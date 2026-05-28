Il governo ha espresso una posizione critica riguardo alla dipendenza delle imprese italiane dal petrolio russo. Secondo quanto dichiarato, le aziende italiane continuano a utilizzare energia proveniente dalla Russia, mentre altri paesi europei si riforniscono da Mosca senza restrizioni. La questione riguarda la relazione tra le politiche energetiche nazionali e le forniture esterne, con un focus sulla sostenibilità e sulla riduzione della dipendenza da fonti energetiche straniere.

Per evitare che l’assemblea degli industriali si riduca ad un mero appuntamento istituzionale o giù di lì, il giorno dopo sarebbe importante arrivare agli incroci con le idee chiare sul percorso. Perché lì siamo, agli incroci. L’energia è una «minaccia esistenziale», per dirla con Orsini, quindi vorremmo sapere che direzione intende prendere il governo Meloni ai seguenti incroci: 1) gas e petrolio russo, sì o no?; 2) se l’Europa fa melina su energia e burocrazia, l’Italia eserciterà il diritto di veto come pistola sul tavolo, sì o no?; 3) siamo disposti a bloccare le vendite di petrolio o suoi derivati fuori dall’Italia, sì o no? Entriamo... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’asse tra Meloni e Confindustria batta un colpo sul petrolio russo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bruxelles batta un colpo sul Patto di StabilitàBruxelles si muove sul fronte del Patto di Stabilità, mentre la crisi energetica si fa sempre più concreta per i Paesi fragili come l’Italia, che...

Hockey Milano tra sogno e realtà: scadono i termini per l’iscrizione all’Alps League. “La Federazione batta un colpo”Hockey Milano si trova a un passo dalla scadenza per l’iscrizione all’Alps League, con i termini ormai prossimi alla chiusura.

Temi più discussi: Italia-India, obiettivo 20 miliardi di scambi commerciali entro 2029. I settori coinvolti; Meloni-Modi, non solo Melodi: nasce l'asse indo-mediterraneo; Caramelle, meme e Hormuz: è l’asse Meloni-Modi. Il premier indiano: scambi per 20 miliardi; Il gigante Modi e l’asse strategico con l’amica Meloni.

Meloni e industriali asse contro l'Europa e Meloni e imprese, scossa all'Europa: questi e altri titoli oggi nella nostra rassegna stampa x.com

Meloni attacca Bruxelles davanti agli industriali, l’asse con Orsini passa da burocrazia e nucleareLa critica a Bruxelles diventa il punto di contatto più evidente tra Giorgia Meloni e Confindustria. All’assemblea generale degli industriali, davanti a una ... thesocialpost.it

Meloni, addio asse con von der Leyen: Italia al palo tra problemi irrisolti e nessun dialogo con l’opposizioneMeloni, addio asse con von der Leyen: Italia al palo tra problemi irrisolti e nessun dialogo con l'opposizione ... blitzquotidiano.it