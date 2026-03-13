Hockey Milano si trova a un passo dalla scadenza per l’iscrizione all’Alps League, con i termini ormai prossimi alla chiusura. La Federazione deve ancora comunicare ufficialmente la sua posizione, mentre i vertici della squadra attendono una decisione definitiva. Le scadenze sono ormai vicine e l’incertezza sull’esito si mescola alle voci che circolano in città.

Milano – Le voci si rincorrono, fantasticare è facile e costa poco. Ma poi c’è la realtà, che è fatta di scadenze. E gli appassionati milanesi di hockey, che il ritorno di una squadra non vorrebbero solo sognarlo, sanno che sabato 14 marzo è il termine per l’affiliazione all’Alps Hockey League. Non è il campionato d’eccellenza, cioè la famosa Ice League, che la presunta cordata canadese-altoatesina House of Doge-Leitner immagina nel capoluogo lombardo, ma il punto di partenza al momento più realistico e concreto. La richiesta di iscrizione è già stata avanzata da Marco Pietroniro, ex giocatore canadese del glorioso Saima, pronto a investire soldi ed energie non solo nella prima squadra ma anche in una Academy con centinaia di giovani atleti, la base del movimento attualmente dispersa tra più società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hockey Milano tra sogno e realtà: scadono i termini per l’iscrizione all’Alps League. “La Federazione batta un colpo”

