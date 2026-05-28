L’Aspio fa paura manutenzione e nuovo ponte

L’esondazione del fiume Aspio a settembre 2024 ha causato preoccupazione tra residenti e commercianti, che temono ulteriori allagamenti. La zona è stata colpita da intense piogge, portando all’esondazione del fiume. In risposta, sono stati programmati lavori di manutenzione e la costruzione di un nuovo ponte per migliorare la gestione delle acque. La situazione ha generato timori di futuri rischi di allagamento nella zona interessata.

La mente dei residenti e delle attività commerciali della zona trema ancora al pensiero di quel settembre 2024 quando l’Aspio esondò per le troppe piogge. Alcuni lavori per mitigare il dissesto sono ancora su carta, altri sono partiti. Per eliminare il pericolo di nuove esondazioni, la Regione, attraverso il commissario, sta realizzando una vasca di laminazione da realizzare alla fine di via Soderini, una zona agricola dove sarà realizzato un lago che sarà riempito dall’Aspio in piena, uno sfogo per la corrente per ridurre la porta della stessa e quindi la possibilità di esondazione a valle. "Il secondo passo sarà la manutenzione accurata... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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