Il nuovo ponte sull’Adda fa paura | Incubo traffico nel Vimercatese

Il comitato “Oltre il ponte” ha organizzato una manifestazione a Paderno, accendendo circa duemila fiaccole per esprimere il proprio timore riguardo alla costruzione di un nuovo ponte sull’Adda. La protesta ha coinvolto anche rappresentanti politici locali, che hanno partecipato alla prima uscita pubblica del gruppo. La manifestazione si è svolta lungo le strade del centro cittadino, creando un fronte unito di cittadini preoccupati per il traffico che potrebbe aumentare nella zona.

Duemila fiaccole accese come un’unica lunga domanda: che cosa succederebbe se il nuovo ponte sull’Adda diventasse realtà? La prima uscita pubblica del comitato “Oltre il ponte” ha trasformato le strade di Paderno in un fiume di luce, con una presenza politica tutt’altro che simbolica. In testa al corteo, i sindaci del Vimercatese: Andrea Panzeri (Cornate), Carla Della Torre (Sulbiate), Matteo Baraggia (Aicurzio), Gianluca Piazza (Bernareggio), Francesco Colombo (Ronco) e Rosella Maggiolini (Carnate). Amministratori uniti da una stessa preoccupazione: le ricadute concrete del progetto promosso da Regione e Rfi su traffico e qualità della vita. Il viadotto, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbe alleggerire la circolazione e modernizzare i collegamenti tra le due sponde.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il nuovo ponte sull’Adda fa paura: “Incubo traffico nel Vimercatese” Notizie correlate Il nuovo ponte San Michele sull’Adda, le richieste dei sindaci: via i semafori e i passaggi a livello per rendere più fluido il trafficoMerate (Lecco), 10 marzo 2026 – L’eliminazione di semafori, la soppressione di tutti i passaggi a livello, il miglioramento di alcuni incroci e anche... Calusco e il rebus del nuovo ponte sull’Adda: “Sorgerà accanto al San Michele”Calusco D’Adda (Bergamo), 26 febbraio 2026 – Il nuovo ponte sull’Adda tra Calusco e Paderno verrà costruito proprio accanto allo storico San Michele. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nuovo ponte sull’Adda, 2mila persone per la fiaccolata; Il nuovo ponte sull’Adda fa paura: Incubo traffico nel Vimercatese; Paderno: le preoccupazioni della Molino Colombo per la costruzione del nuovo ponte; Nuovo ponte sull’Adda, in 2000 alla fiaccolata per un’opera che unisca davvero. Paderno D’Adda si mobilita: No al nuovo ponte accanto al San Michele. È scontro sulla viabilitàPrima manifestazione del comitato che contesta il progetto proposto da Rfi nel Lecchese. In centinaia hanno dato vita ad un sit-in per chiedere il coinvolgimento dei cittadini ... ilgiorno.it Nuovo Ponte sull’Adda, duemila persone a Paderno per la fiaccolata: tra alternative e richiesta di un vero confronto con le istituzioniAmpia partecipazione all’iniziativa della rete Occhio al Ponte sul San Michele: diversi comitati e associazioni presenti. Da Calusco l’assessore Cocchi spiega la mancata adesione e rilancia un confr ... bergamonews.it Ecco le prime immagini del Meet and GREET al Castello D' Adda Grazie alla nostra amica @deborahpuccini #CanYaman #cy_forworld - facebook.com facebook