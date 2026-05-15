Dopo l' alluvione di tre anni fa il Montone fa ancora paura | Serve una manutenzione urgente

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’alluvione di tre anni fa, il Montone continua a preoccupare i residenti locali, che chiedono interventi di manutenzione immediati. Giovedì sera, nel comune di Villafranca, si è svolto un incontro pubblico promosso dai cittadini per discutere del dissesto idrogeologico della zona. Durante l’evento sono state presentate preoccupazioni e richieste di intervento, mentre le autorità hanno ascoltato le segnalazioni provenienti dalla comunità. La questione riguarda la sicurezza del territorio e la prevenzione di future emergenze.

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Villafranca ha ospitato giovedì sera un incontro pubblico organizzato dai cittadini sul tema del dissesto idrogeologico del territorio. Tra i presenti anche Loris Ceredi, in qualità di presidente del Consiglio comunale. “L'elevata partecipazione ha testimoniato le preoccupazioni diffuse sul. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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