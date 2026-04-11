Serie C | l' Ascoli si porta in testa al girone C il Lumezzane vince il derby con il Brescia

Nella Serie C, l'Ascoli si è posizionato in testa al girone C grazie a una vittoria. Il Lumezzane ha conquistato il derby contro il Brescia, portando a casa tre punti. La partita ha visto i bianconeri prevalere sui rivali, aumentando la pressione sull'Arezzo, che si trova in seconda posizione. Nel girone A, il Vicenza ha ottenuto un risultato positivo, mantenendo la sua posizione in classifica.

Otto partite nel programma del sabato, in campo i gironi A e B. Dalla prossima giornata, che sarà la penultima, verrà rispettata la contemporaneità. Ecco intanto quanto accaduto. Brutto passo falso della squadra di Corini, che perde – come all’andata, quella sconfitta costò la panchina a Diana – il derby col Lumezzane (salito al settimo posto): risolve a metà ripresa Mattia Iori su punizione, i padroni di casa centrano anche due traverse, anche il Brescia ha più occasioni ma non concretizza – bravo il portiere Filigheddu – e protesta per un sospetto rigore (braccio largo di Moscati) non assegnato anche dopo revisione Fvs. Adesso il secondo...🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Serie C: l'Ascoli si porta in testa al girone C, il Lumezzane vince il derby con il Brescia Leggi anche: Derby amaro per l’Union Brescia: il Lumezzane vince ancora di misura? Serie D girone F, programma e classifica. Un solo derby, quello ad Ascoli. Il Teramo ospita il FossombroneUnico derby marchigiano oggi quello di Ascoli dove scende il Castelfidardo nella 24esima giornata del girone F di D.