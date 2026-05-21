Nella partita di Serie C tra Brescia e Casarano, il risultato è stato uno 0-0 che ha consentito alla squadra di casa di qualificarsi per le semifinali playoff, grazie al vantaggio di 3-0 ottenuto all’andata in Salento. La gara si è svolta al Rigamonti, dove anche il giocatore Tonali è stato premiato da Pasini. La formazione di Brescia ha mantenuto il controllo della partita, impedendo al Casarano di trovare la rete decisiva per una rimonta.

L’Union Brescia non sbaglia e, forte del 3-0 conquistato all’andata in Salento, controlla la voglia di rimonta del Casarano e conduce in porto lo 0-0 che vale l’accesso alle semifinali playoff. Domenica l’andata in casa della Salernitana che ha superato il Ravenna, mercoledì il ritorno in casa. Un traguardo voluto dai 10.040 tifosi del Rigamonti, ma anche da un tifoso speciale come Sandro Tonali, ex Brescia e Milan, ora al Newcastle, che prima dell’inizio della gara, preceduta anche da un minuto di silenzio per Evaristo Beccalossi, ha ricevuto in dono dal presidente Giuseppe Pasini la maglia personalizzata dell’Union con il numero 4. Pur senza spingere a fondo sull’acceleratore, la squadra di Corini tiene a bada i rossoazzurri e trema solo al 44’, quando Leonetti sciupa un tocco da ottima posizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie c. Brescia, 0-0 col Casarano e semifinale centrata. Anche Tonali al Rigamonti: premiato da Pasini

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