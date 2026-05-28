L’Arsenal accelera per Sandro Tonali | i Gunners campioni d’Inghilterra provano a strappare il regista al Newcastle

L'Arsenal ha ripreso i contatti con l'entourage di Sandro Tonali per sondare la possibilità di portarlo in Inghilterra nella prossima sessione di mercato. I Gunners, campioni d'Inghilterra, cercano di convincere il centrocampista italiano, attualmente al Newcastle, a trasferirsi a Londra. La trattativa è in fase di valutazione, ma non sono stati ancora definiti dettagli o accordi ufficiali.

L’ Arsenal ha riattivato in queste ore i contatti con l’entourage di Sandro Tonali per valutare il trasferimento del centrocampista italiano a Londra nella prossima sessione di calciomercato. Come rivelato in un approfondimento giornalistico firmato dalla redazione di CalcioMercato.it, la dirigenza dei Gunners, spinta dall’entusiasmo per la recente conquista della Premier League, ha deciso di rompere gli indugi per consegnare al tecnico Mikel Arteta un rinforzo di caratura internazionale capace di aumentare la qualità e la profondità del reparto mediano. La società intende muoversi con estrema rapidità per anticipare la concorrenza e sfruttare il forte desiderio del calciatore di competere stabilmente nei più prestigiosi palcoscenici calcistici europei. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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