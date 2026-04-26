Milan clamorosa bomba dall’Inghilterra | Sandro Tonali vuole solo il ritorno in rossonero

Dalla Gran Bretagna arriva una notizia che ha catturato l'attenzione dei tifosi del Milan. Si parla di un interesse di Sandro Tonali nel tornare a vestire la maglia rossonera, dopo un’esperienza all’estero. La vicenda coinvolge il club e il centrocampista, con dettagli che si stanno delineando nelle ultime ore. Al momento, non ci sono conferme ufficiali, ma la trattativa sembra essere al centro delle attenzioni delle parti coinvolte.

Questa sera il Milan torna in campo: a San Siro arriva la Juventus di Luciano Spalletti nella sfida tra la terza e la quarta forza del campionato. Gara fondamentale per entrambe per blindare un posto nella prossima edizione della Champions League. Qualificarsi alla massima competizione europea potrebbe aprire scenari di calciomercato molto interessanti per entrambe le squadre. Il Milan è alla ricerca già di rinforzi per le prossime stagioni, ma c'è una suggestione che in questi giorni è tornata in auge. Parliamo delle voci di un possibile ritorno del centrocampista Sandro Tonali in rossonero. A centrocampo il Milan potrebbe cercare almeno un calciatore importante: si continua a parlare di Leon Goretzka.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, clamorosa bomba dall’Inghilterra: “Sandro Tonali vuole solo il ritorno in rossonero” Notizie correlate Milan, primo colpo chiuso. Vlahovic: bomba clamorosa. Novità su Tonali. Monitorato anche…Sta per iniziare la settimana che porta al weekend di Pasqua che per il Milan significa sfida contro il Napoli. Calciomercato Milan, pronto un clamoroso ritorno in rossonero per Tonali? Un rivelazione spiazza tuttiCalciomercato Milan, pronto un clamoroso ritorno in rossonero per Tonali? Un rivelazione spiazza tutti Bernardo Silva Juventus, arriva la decisione... Tutti gli aggiornamenti Tonali, niente Manchester City: l’ex Milan vuole tornare in Serie A! Ecco chi può comprarlo dal Newcastle durante la prossima estateTonali, niente Manchester City: l'ex Milan vuole tornare in Serie A! Ecco chi può comprarlo dal Newcastle durante la prossima estate ... calcionews24.com Tonali, la Serie A si allontana definitivamente? Per l’ex Milan si apre un duello infuocato tra le big di Premier LeagueTonali, la Serie A si allontana definitivamente? Per l’ex Milan si apre un duello infuocato tra le big di Premier League ... calcionews24.com