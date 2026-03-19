Tonali via dal Newcastle? Juve e Arsenal interessate

Sandro Tonali potrebbe lasciare il Newcastle, secondo le ultime indiscrezioni, con Juventus e Arsenal che mostrano interesse per il giocatore. La voce di un possibile trasferimento sta facendo discutere, anche se al momento non ci sono sviluppi che coinvolgano il Napoli. La situazione rimane in sospeso, con le due squadre europee che monitorano attentamente la situazione.

Il nome di Sandro Tonali continua a circolare in ottica mercato, ma non riguarda il Napoli. Il. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net Articoli correlati Leggi anche: Tonali-Arsenal, muro Newcastle: Howe blinda l’azzurro Tonali-Juventus, assalto rimandato: l’Arsenal ci prova ma il Newcastle fa muroIl mercato intorno a Sandro Tonali entra in una fase di attesa strategica, ma le grandi manovre per l’estate sono già tracciate. Una raccolta di contenuti su Tonali via dal Newcastle Juve e Arsenal... Temi più discussi: Tonali si fa male durante Barcellona-Newcastle, allarme per Gattuso per i play-off; Italia, Tonali ko al 55' di Barcellona-Newcastle a una settimana dal playoff Mondiale; Champions. Sandro Tonali esce durante Barcellona-Newcastle, Gattuso in ansia; Infortunio per Tonali in Barcellona-Newcastle: esce sorretto dai sanitari, rischia di saltare i playoff con l'Italia?. Infortunio Tonali, il centrocampista si ferma durante Barcellona Newcastle! Salta i playoff con l’Italia? Le ultimissimeInfortunio Tonali, notte durissima a Barcellona per il Newcastle: stop improvviso. Italia in ansia per i playoff Il secondo tempo si è aperto nel modo peggiore per il Newcastle: sotto 4-2, i Magpies p ... calcionews24.com Tonali Juventus, il Manchester United fa sul serio per il centrocampista della nazionale azzurra: ecco la richiesta del NewcastleTonali Juventus sempre più complicato, il Manchester United fa sul serio per il centrocampista: ecco la folle richiesta del Newcastle Il Manchester United guarda già al futuro e scalda i motori in vis ... juventusnews24.com Batti un colpo se vorresti vedere Sandro Tonali tornare al Milan! - facebook.com facebook #Tonali costretto a uscire in Champions, ansia #Gattuso: le condizioni in vista di #ItaliaIrlandadelNord x.com