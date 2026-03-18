Mondiali indoor atletica 2026 | le avversarie di Larissa Iapichino nel salto in lungo

Alle gare dei Mondiali indoor di atletica del 2026 a Torun, Larissa Iapichino parteciperà nel salto in lungo femminile e sarà una delle atlete da affrontare. La competizione si svolgerà nella mattinata di domenica 22 marzo, con diverse avversarie pronte a sfidarla nel tentativo di conquistare il podio. La manifestazione vedrà in campo atlete provenienti da varie nazioni.

Larissa Iapichino sarà una delle donne da battere nella gara femminile di salto in lungo valevole per i Mondiali indoor di atletica 2026, che si terrà nella mattinata di domenica 22 marzo a Torun. Dopo un avvio di stagione sicuramente positivo, soprattutto grazie al 6.93 del 17 gennaio ad Ancona, la primatista nazionale al coperto punta senza mezzi termini al podio e magari anche alla vittoria nel primo grande evento dell’anno. La figlia di Fiona May, imbattuta sin qui nelle quattro competizioni disputate nel 2026 (solo due di queste erano però internazionali), occupa il secondo posto nel ranking mondiale stagionale e ha le carte in regola... 🔗 Leggi su Oasport.it

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