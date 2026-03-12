Larissa Iapichino è la figlia di un ex atleta specializzato nel salto in lungo e di una ex lunghista. È allenata dal padre, mentre la madre la supporta con attenzione. La giovane atleta si distingue nel panorama sportivo italiano, portando avanti la tradizione familiare nel mondo dell’atletica leggera. La sua famiglia è sempre stata vicina al suo percorso sportivo e alle sue competizioni.

Larissa Iapichino è figlia di un astista e di una lunghista; allenata dal padre, seguita con amore dalla madre. Suo padre è Gianni Iapichino, suo attuale coach ed ex primatista italiano dell’asta. La madre è Fiona May. Due ori mondiali, due argenti olimpici. Il record italiano del salto in lungo è tuttora suo: 7 metri e 11 centimetri. Chi è la figlia di Fiona May. È nata a Borgo San Lorenzo il 18 luglio 2002. All’Università di Firenze studia giurisprudenza. Il suo luogo del cuore è Piazza della Signoria, tra la Giuditta di Donatello che taglia la testa al condottiero nemico Oloferne e il David di Michelangelo, il pastore che uccide il gigante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono l’ex marito e la figlia di Fiona May, Gianni e Larissa Iapichino

Articoli correlati

Chi è Marianna Morandi, figlia di Gianni Morandi e della ex moglie Laura Efrikian: il marito Biagio Antonacci e i figliMarianna Morandi è la figlia maggiore di Gianni Morandi e della ex moglie Laura Efrikian.

Fiona May: "Pechino Express come una gara. Larissa? può battere il mio primato, ci stupirà ancora"Le rivali, fino a un paio di decenni fa, si chiamavano Heike Drechsler e Chioma Ajunwa, Niurka Montalvo e Tatyana Kotova.

Contenuti utili per approfondire Chi sono l'ex marito e la figlia di...

Temi più discussi: Pechino Express 2026, chi sono Fiona May e Patrick Stevens de I Veloci; Fiona May: Pechino Express come una gara. Larissa? può battere il mio primato, ci stupirà ancora; Pechino Express, al via la nuova stagione verso l'Estremo Oriente; A bordo del Pechino Express. Viaggio tra genitori e figli.

Chi sono l’ex marito e la figlia di Fiona May, Gianni e Larissa IapichinoLarissa Iapichino è figlia di un astista e di una lunghista; allenata dal padre, seguita con amore dalla madre. Suo padre è Gianni Iapichino, suo attuale coach ed ex primatista italiano dell’asta. La ... msn.com

Chi sono Denise Lewis e Lauryn, ex moglie e figlia di Patrick Stevens | Sono un papà orgogliosoChi sono Denise Lewis e Lauryn, ex moglie e figlia di Patrick Stevens: il compagno di Fiona May e concorrente di Pechino Express è papà dal 2002 Si chiama Patrick Stevens il concorrente che insieme a ... ilsussidiario.net

Stasera parte Pechino Express:da Chanel Totti a Fiona May coppie, concorrenti, itinerario, tutto quello che c'è da sapere x.com