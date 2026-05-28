La nostra città ha portato ancora bene a Pasquale Selvarolo, campione di mezzofondo, che ha ottenuto un ottimo sesto posto alla Coppa Europa nei 10000 metri su pista a La Spezia facendo il suo personale in 28’00“03 dopo essersi allenato per tre settimane a Massa. Ti senti ormai una sorta di massese onorario? "Vengo qui sempre con molto piacere. I periodi di preparazione a Massa sono sempre coincisi con un impegno importante ed anche con una presenza in Nazionale quindi ha sempre portato bene. Vengo per finalizzare gare importanti e c’è sempre un legame particolare. Negli ultimi due anni, poi, ho anche avuto la gratificazione di arrivare secondo e primo ad “Attraverso le Mura“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’aria di Massa porta bene a Pasquale Selvarolo: "Qui vengo a prepararmi per le gare importanti"

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