A Lecce, una mozione presentata dall'intera maggioranza di centrodestra chiede di impedire le gare per le concessioni balneari, sostenendo che la spiaggia non è una risorsa scarsa. La proposta, firmata da tutti i consiglieri di area, punta a fare della città un esempio per bloccare le procedure di assegnazione attraverso gare pubbliche. La sindaca ha ricevuto il sostegno del gruppo consiliare di maggioranza.

Lecce si vuole candidare come "caso pilota" per far saltare le gare sulle concessioni balneari: lo chiede una mozione, firmata da tutti i consiglieri comunali di centrodestra che sostengono la sindaca Adriana Poli Bortone. Un'iniziativa che può provocare un maremoto in tutta Italia e oltre, visto che gli azionisti di maggioranza del centrodestra leccese sono tre pesi massimi: il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto, il sottosegretario del governo Meloni Alfredo Mantovano e il senatore Roberto Marti, coordinatore regionale della Lega nonché imprenditore balneare. In passato il "caso Lecce" aveva fatto giurisprudenza in...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Qui la spiaggia non è risorsa scarsa”: la mozione del centrodestra di Lecce per far saltare le gare sulle concessioni balneari

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