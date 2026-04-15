A Castelfidardo si prepara una sfida importante in vista delle ultime tre giornate di campionato. Il mister Stefano Cuccù ha commentato la prestazione della squadra nell’ultima partita, sottolineando la necessità di essere più cinici e cattivi in attacco. La squadra si concentra ora sulle prossime gare casalinghe, con l’obiettivo di capitalizzare le occasioni e migliorare la propria posizione in classifica.

Cosa chiederà mister Stefano Cuccù ai suoi ragazzi nelle ultime tre giornate? "Di essere più cinici. Domenica a Giulianova non abbiamo sofferto molto, ma dovremo essere più cattivi sottoporta" incalza l’allenatore dei fidardensi. Soddisfatto del punto preso dalla sua squadra in uno stadio caldo come il Fadini, dove i fidardensi non si sono fatti intimorire. Varie le occasioni capitate ai giocatori del Castelfidardo per andare in gol. Con Gallo e Abagnale nel primo tempo, con lo stesso Abagnale e poi con Valentino e Palestini nella ripresa. Ma i biancoverdi non sono riusciti a superare il portiere giallorosso. "Abbiamo disputato un’ottima partita per 85’ - ha rimarcato Cuccù - poi alla fine eravamo stremati, soffrendo tantissimo e siamo stati anche fortunati forse nell’ultima occasione dove gli attaccanti del Giulianova hanno sbagliato.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Qui castelfidardo. "Più cinici e cattivi. Siamo ancora vivi. Pronti a sfruttare le due gare in casa»

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