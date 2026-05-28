L’architettura del Ventennio unisce Ancona all' Europa | la città entra in ATRIUM
Ancona ha aderito ufficialmente al progetto ATRIUM, un itinerario culturale europeo che raccoglie edifici e architetture del XX secolo legate ai regimi totalitari. L’obiettivo è preservare e valorizzare queste testimonianze storiche. La città si inserisce così nel percorso che collega diversi siti europei, riconosciuto dal Consiglio d’Europa. La partecipazione riguarda specificamente le strutture dell’epoca del Ventennio, che sono ora incluse nella memoria collettiva attraverso questa iniziativa.
Ancona entra ufficialmente in ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Europe’s Urban Memory, l’itinerario culturale europeo riconosciuto dal Consiglio d’Europa dedicato alla valorizzazione delle architetture dei regimi totalitari del Novecento e della loro memoria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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Qualcosa di molto specifico che ho notato nei grafici con Mercurio nella dodicesima casa e cosa descrive realmente riguardo all'intelligenza, al reddito e all'architettura silenziosa di una mente insolita reddit
L' argomento è stato trattato almeno in un altro post del gruppo però ho trovato queste due foto, una delle quali è anche panoramica ed aerea: la teca di protezione dell' Ara Pacis realizzata su progetto di Morpurgo nel 1938 e durata fino a prima dell' attuale ob facebook
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