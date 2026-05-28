L’architettura del Ventennio unisce Ancona all' Europa | la città entra in ATRIUM

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Ancona ha aderito ufficialmente al progetto ATRIUM, un itinerario culturale europeo che raccoglie edifici e architetture del XX secolo legate ai regimi totalitari. L’obiettivo è preservare e valorizzare queste testimonianze storiche. La città si inserisce così nel percorso che collega diversi siti europei, riconosciuto dal Consiglio d’Europa. La partecipazione riguarda specificamente le strutture dell’epoca del Ventennio, che sono ora incluse nella memoria collettiva attraverso questa iniziativa.

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Ancona entra ufficialmente in ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Europe’s Urban Memory, l’itinerario culturale europeo riconosciuto dal Consiglio d’Europa dedicato alla valorizzazione delle architetture dei regimi totalitari del Novecento e della loro memoria. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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