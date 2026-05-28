L’architettura del Ventennio unisce Ancona all' Europa | la città entra in ATRIUM

Notizia in breve

Ancona ha aderito ufficialmente al progetto ATRIUM, un itinerario culturale europeo che raccoglie edifici e architetture del XX secolo legate ai regimi totalitari. L’obiettivo è preservare e valorizzare queste testimonianze storiche. La città si inserisce così nel percorso che collega diversi siti europei, riconosciuto dal Consiglio d’Europa. La partecipazione riguarda specificamente le strutture dell’epoca del Ventennio, che sono ora incluse nella memoria collettiva attraverso questa iniziativa.