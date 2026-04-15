Ancona vetrina per il Nord Europa | giornalisti danesi e svedesi in città e a Portonovo

Ancona ospita una visita di giornalisti provenienti da Danimarca e Svezia, che parteciperanno a un press tour nelle Marche. La prima tappa si svolgerà sabato 18 e domenica 19 aprile, coinvolgendo anche la località di Portonovo. L'evento mira a presentare le attrattive della zona ai giornalisti scandinavi.

ANCONA- Sarà Ancona la prima tappa del press tour che, sabato 18 e domenica 19 aprile, porterà nelle Marche un gruppo di giornalisti provenienti da Danimarca e Svezia. L’iniziativa di promozione turistica coinvolge il Comune di Ancona – con l’Assessorato al Turismo – insieme ad ATIM e alle Camere.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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